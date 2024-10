Olga Sánchez Descarta Estar en Gabinete de Sheinbaum

*Cumplirá en la Cámara de Diputados.

Ciudad de México; 25 de Junio.- La senadora Olga Sánchez Cordero descartó integrarse al gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya que aseguró que desde la Cámara de Diputados ayudará en los temas de mujeres.

Cabe mencionar que Sánchez Cordero fue integrante de los Diálogos por la Transformación, equipo de Sheinbaum para formar su proyecto de nación, en el tema de mujeres.

«Yo me voy a la Cámara (de Diputados) porque ahí también puedo ayudar mucho a Claudia (Sheinbaum)», dijo al ser cuestionada si se encuentra lista para dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres en el próximo gobierno.

-¿Se va ir al gabinete de Sheinbaum si es que la invita?

–«Me voy a ir a la cámara, y así lo he platicado», aseguró.

A su llegada a una reunión con mujeres dónde le entregaran un bastón de mando a Claudia Sheinbaum, Olga Sánchez Cordero señaló que la siguiente titular del Instituto Nacional de Mujeres debe tener compromiso ser capaz y conocer el tema de las violencias contra las mujeres.

«Debe conocer de las violencias y que no tenemos las mejores oportunidades y una brecha salarial enorme, y desde luego el sistema nacional de cuidados», consideró la senadora morenista. Sun