Estrategia de Atención a Migrantes Será Transexenal

*Anuncia Alicia Bárcena.

Ciudad de México; 25 de Junio del 2024.- El Gobierno de México puso en operación un ambicioso modelo «progresista» de movilidad humana, en el marco de una estrategia que será transexenal, para enfrentar los flujos migratorios, que incluye una mayor oferta de empleo para los migrantes con el apoyo de la iniciativa privada, destacó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

Al encabezar la Reunión Hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral, remarcó que México está comprometido con una migración regular, ordenada, segura y humana, por lo que hizo un llamado a todos los países involucrados en el tema, por ser origen, tránsito o destino de migrantes, a colaborar en el esfuerzo para combatir eficazmente a las redes de traficantes de personas.

La Canciller celebró que el gobierno de Estados Unidos reconozca y «por primera vez habla de causas estructurales, de las causas de raíz» de la migración, puesto que México cree que sus verdaderos orígenes están en la pobreza, en la desigualdad, en el desempleo, en las brechas salariales, «y esas causas no se resuelven superficialmente, se requieren proyectos y programas de desarrollo».

Ante representantes de una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela y Colombia, Alicia Bárcena señaló que México quiere ser un mejor país de destino para los migrantes, ya que en 2023 tuvimos más de 2.5 millones de personas cruzando por nuestro territorio, y eso obligó a tener una reflexión mucho más profunda y a «tomar el toro por los cuernos».

Además, recalcó que en 2023 se rompió el récord de solicitudes de refugio en México con 140 mil, por lo que «tenemos ese desafío de ser un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Y México quiere convertirse en un mejor destino (…) y hacer programas específicos, con Guatemala en particular.

En este marco, propuso fortalecer el exitoso programa de trabajadores agrícolas entre México y Canadá, que ya cumplió 50 años, pero ampliarlo a otros países y a otros sectores de la economía como el de servicios.

«La migración es un fenómeno que no va a terminar, eso hay que tenerlo clarísimo, y que cada día tiene muchos otros factores que están influyendo, además de la desigualdad, la pobreza, el desempleo, el cambio climático, y por lo tanto nos tenemos que preparar para ser una sociedad más resiliente, que tengamos también alternativas de adaptación», subrayó.

La secretaria de Relaciones Exteriores insistió en que la migración es un fenómeno que se debe atender entre todos los países. «Yo no digo que lo vamos a resolver, pero por lo menos tratar de vencer desde la inteligencia económica la tesis del miedo, de la xenofobia, y que los kilómetros recorridos sí signifiquen algo más que un simple viaje», enfatizó.

«Estamos convencidos de que esta estrategia mexicana de movilidad humana va a ser transexenal, porque lo hemos conversado con la doctora Claudia Sheinbaum, con el presidente, con las nuevas autoridades que van a llegar a México el primero de octubre, y desde luego porque tenemos un marco institucional y ese marco institucional ha permitido que esto ya sea una política de Estado», concluyó. Sun