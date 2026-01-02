viernes, enero 2, 2026
70 TRABAJADORES DE IVACON SA DE CV EXIGEN PAGO PENDIENTE Y LIQUIDACIÓN AL TERMINAR CONTRATO

Un grupo de 70 trabajadores de la empresa de seguridad privada Ivacon SA de CV exige el pago correspondiente a la última quincena de diciembre, así como la liquidación laboral completa, luego de que su contrato terminara el día 31 de diciembre sin que se les realizara la cancelación acordada.

Los trabajadores manifiestan que cumplieron con todas sus obligaciones durante el tiempo de servicio y esperaban recibir el pago de los días trabajados, además de los componentes legales de la liquidación —como partes proporcionales de vacaciones, aguinaldo y prestaciones correspondientes— según lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) mexicana.

Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta oficial por parte de la dirección de Ivacon SA de CV. Los trabajadores comentan que están evaluando presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades laborales competentes para hacer valer sus derechos, ya que el incumplimiento en el pago oportuno representa una afectación directa a sus economía familiar en un periodo clave del año. EL.ORBE/ Mesa de Redacción.

Conferencia de prensa matutina. Viernes 02 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Sismo de 6.5 que sacudió la CDMX el día de hoy.
