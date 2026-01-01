viernes, enero 2, 2026
Tapachula ya es parte del símbolo de Chiapas: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 30 de diciembre de 2025.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reconoció y celebró la aprobación, por parte de la 69 Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, de la iniciativa para modificar el escudo oficial del estado, propuesta por el Gobernador Eduardo Ramírez.

El alcalde destacó que la inclusión del Volcán Tacaná en el nuevo escudo representa un acto de justicia histórica para la región del Soconusco, al reconocer su identidad, su aportación económica y su relevancia estratégica dentro del desarrollo de Chiapas.


Yamil Melgar subrayó que Tapachula, como eje económico y centro de distribución del Soconusco, se enorgullece de formar parte de este nuevo símbolo estatal, que visibiliza a una región que durante años fue relegada y que hoy es reconocida y valorada en las decisiones de mayor trascendencia para el estado.

Finalmente, el presidente municipal agradeció la visión incluyente del Gobernador Eduardo Ramírez y del Congreso del Estado, al considerar que los símbolos oficiales deben representar a todas las regiones de Chiapas, fortaleciendo la identidad, la unidad y el sentido de pertenencia de su pueblo.

