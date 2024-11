Pobladores Llevan Meses sin Agua Potable en “Los Cafetales”

*A Pesar de los Reportes al COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 14 de Mayo de 2024.- Quienes viven en la calle “Ofelia” del fraccionamiento Cafetales, al sur poniente de la ciudad de Tapachula, desde hace más de cuatro meses están sufriendo por falta de agua potable, y a pesar de que han reportado la falla en el Comité de Agua Potable y Alcantarillado (COAPATAP), no les resuelven nada.

Sin embargo, los recibos sí llegan muy puntuales y con tarifas demasiado elevadas, lo que ha generado molestia entre los vecinos por este atropello, dijeron en entrevista para el rotativo El Orbe, Leydi Rocío Ruiz López y Lesli Arriola, quienes viven en ese lugar y que son de las familias más afectadas por la falta de agua.

Explicaron que, debido a la falta del vital líquido, se ven en la necesidad de contratar el servicio con distribuidores particulares hasta dos veces por semana, quienes les cobran a 300 pesos el contenido de un tinaco de mil cien litros, pero a veces no les alcanza para cubrir las necesidades de la casa.



1 de 3

Ante este panorama, dijeron que van a tener que solicitar el apoyo de Protección Civil Municipal, a fin de que con una pipa les doten del vital líquido a quienes viven en la calle Ofelia, porque son hogares de escasos recursos económicos y no tienen suficiente como para estar comprando agua tres veces por semana.Por otro lado, aceptaron que ocasionalmente antes el agua les llegaba solamente dos veces por semana pero en horario de 3 de la mañana y sólo durante dos horas, por lo que se tenían que desvelar esperando que les llegue el vital líquido para poder almacenar en trastes o como se pueda.Lamentablemente, dijeron el agua que les llegaba no es potable, sino que es puro lodo, por lo que tenían que dejar que asiente para poder utilizarla, y hasta eso, sólo para actividades como lavado de trastes, porque para bañarse tienen que pagar contenido de tinacos con particulares, y para los alimentos se ven en la necesidad de comprar agua purificada.Esta situación, comentaron, ya es del conocimiento de los funcionarios de COAPATAP, pero tal parece que no les importa el pueblo de Tapachula, porque ni caso hacen a las súplicas para que les doten del agua potable. Es una pena que suceda este problema en un organismo dependiente del municipio, concluyeron. EL ORBE/Nelson Bautista