Continúan las Jornadas de Protestas en Contra de Migrantes en Tapachula

*Colonos Nuevamente Bloquearon Calles Para Exigir la Reubicación de las Oficinas de Comar.

Tapachula, Chiapas; 11 de enero del 2023.- Vecinos del oriente de la ciudad continuaron este miércoles con sus jornadas de protestas para exigir la reubicación de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ubicadas en el interior del mercado «Laureles», donde cada día se aglomeran miles de migrantes que buscan ser beneficiados con los programas de gobierno.



1 de 4

Además de los robos y asaltos que aseguran se han incrementado de manera coincidente con la llegada de esos extranjeros, los inconformes relataron a los medios de comunicación que las calles, avenidas, bulevares y hasta sus banquetas, las han convertido e baños públicos y albergue, y por ello temen por su salud.En el caso de lo ocurrido este miércoles, la manifestación incluyo el cierre de las calles aledañas a ese sector, incluyendo a la Central Oriente, unos de los principales ejes viales en la ciudad.Carmela Culebro Chacón, en voz de los vecinos inconformes, quien leyó un comunicado en el que se solicitó que el gobierno federal asigne un presupuesto a Tapachula para la habilitación de unas nuevas oficinas de la COMAR, pero en donde no cause ese tipo de problemas a terceros y se evite las confrontaciones entre civiles y migrantes, además de contratar a más personal administrativo y de vigilancia.Luego de varias horas optaron por concluir sus acciones programadas para éste día, en una jornada en la que esperaron que se presentaran las autoridades que tienen la responsabilidad de atender la política interna de la región Soconusco, pero no llegó nadie. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello