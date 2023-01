Preocupa a Padres de Familia Reinicien los Casos de Intoxicación en Alumnos

*Ante el Reinicio del Ciclo Escolar.

Tapachula, Chiapas; 11 de enero del 2023.-Con el regreso a clases presenciales después de las vacaciones decembrinas, hay marcada preocupación por parte de los padres de familia en Tapachula y municipios aledaños, ya que sus hijos, sobre todo los jóvenes, puedan ser víctimas y consumir sustancias extrañas que provoquen su intoxicación, como ocurrió en meses atrás.

Así lo dio a conocer, José Chol Ruiz, parte del Consejo local del Comité de Padres de Familia, quien en entrevista concedida al rotativo EL ORBE recomendó que, en ese caso, es mejor que los propios mentores se preocupen y que provean a sus hijos con recipientes propios para que lleven agua y no tengan necesidad de consumir otro líquido que no saben su procedencia.

La idea, dijo, es prevenir y que no suceda lo que ha ocurrido anteriormente en varias escuelas, donde algunos alumnos resultaron intoxicados, tuvieron que ser hospitalizados y que nunca se supo a ciencia cierta lo ocurrido, porque se mantuvo todo en total hermetismo.

Por otro lado, mencionó que debido al cambio climático, a partir del pasado mes de diciembre se empezó a experimentar un fuerte frío en la región de la frontera sur de Chiapas, sobre todo en las madrugadas, lo que ha provocado que muchas personas padezcan gripe, tos, refriados y otras alteraciones en las vías respiratorias.

Ante ese panorama, recomendó que los mismos padres de familia y los jóvenes, acudan a vacunarse contra la Influenza, que es gratuita en los distintos módulos que están ubicados en el mero centro de la ciudad, independientemente de brigadas que van de casa en casa.

Añadió que es importante recibir esa dosis ya que los estudiantes quedan protegidos y se evita perder clases al contraer algún problema en su salud de ese tipo.

Dejó en claro que todavía no termina la pandemia del Covid-19, ya que siguen registrándose contagios, sobre todo en gente que no se vacunó y que ahora se han infectado, y por lo mismo urge que acudan también a los módulos. EL ORBE / Nelson Bautista