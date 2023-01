Urge Atender el Problema Migratorio de la Frontera Sur: Senadora Sasil de León

En un Evento Realizado en el Country Club, la Senadora Sasil de León Villard Entregó Juguetes a Niñas y Niños de Tapachula. En el Evento la acompañó el Diputado Local Enrique Zamora Morlet. La Legisladora También Concedió una Entrevista en las Instalaciones del Periódico EL ORBE.

Tapachula, Chiapas; 11 de enero del 2023.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Senado de la República, Sasil de León Villard, sostuvo que es urgente atender el problema migratorio de la frontera sur de Chiapas, porque se trata ya de una crisis social.

En entrevista sostenida en las instalaciones de ésta Casa Editorial, la también secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios en la Cámara Alta, indicó que están insistiendo mucho a las autoridades federales para que atienda de manera inmediata esa problemática que se vive en Tapachula y municipios aledaños.

Además, que han presentado exhortos y puntos de acuerdo para que se eleve el número de personas en las dependencias encargadas de la atención migratoria, «porque no es posible que se haya salido de control, cuando debería de haber un trato igual como el de la frontera norte».

Al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas, la legisladora chiapaneca hizo una reflexión al decir que aún no son los tiempos para hablar de ello, proo que siempre será un gran privilegio el servir a la entidad

Indicó que en la actual transformación del país, hay grandes avances en la lucha por el reconocimiento histórico de los derechos políticos de las mujeres y que ahora son toda una realidad,

«Hoy, después de muchos años y del esfuerzo de mujeres que se quedaron en el camino y ya no viven para poder ver que ahora podemos ocupar un espacio en la toma de decisiones reales, tenemos a nueve gobernadoras que seguro serán 10 en el 2023 con la maestra Delfina Gómez, y para el 2024 tendremos más», abundó.

De igual forma, que ahora se cuenta con la primera gobernadora del Bando de México; la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia, así como una Cámara de diputadas y diputados con mayor paridad en la historia del país, e donde el Senado tampoco es la excepción;

«En la actualidad, las mujeres hemos ido ganando espacios y se ha permitido que se reconozcan nuestros derechos políticos que no teníamos hace 69 años», recordó al recalcar que la realidad de nuestro país ha cambiado, «porque hay voluntad política, incluso el Congreso de Chiapas es un referente nacional, porque está integrado por un 70 por ciento de mujeres, y vamos a exigir que nos dejen competir, pero con suelo parejo para todos».

Luego hizo énfasis que en el sur se van a ver muchos resultados cuando concluyan las grandes obras que inició el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el proyecto transístmico, que atraerá las inversiones de la iniciativa privada y la generación de empleos..

Paralelo a ello, dio a conocer que presentó un exhorto para que las instalaciones de Puerto Chiapas se utilicen, «porque están siendo desperdiciada, aun cuando se trata de la zona más productiva de nuestro estado».

La idea es, puntualizó, que sea un centro multimodal como el Puerto de Manzanillo y se convierta en un punto de desarrollo no solo ara el Soconusco, sino para todo el estado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello