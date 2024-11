Se Inconforman por Imposición de Nuevo Director en Plantel 43 del COBACH

*Denuncian Docentes una Presunta Designación Arbitraria.

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril del 2024.- Docentes del Colegio de Bachilleres de Chiapas pertenecientes al Plantel 43, Río Florido, en el municipio de Tapachula, están externando su inconformidad por la presunta designación arbitraria del Director de este plantel educativo sin haber cumplido todos los procesos administrativos de ley que rigen a este sistema educativo.

Lo anterior se desprende de las declaraciones que realizó Fidel Sarmiento Citalán, docente de dicho plantel educativo, al explicar que no se trata de solo una inconformidad, sino más bien de un derecho que tienen los maestros cuando sale la convocatoria de promoción vertical a participar a un puesto directivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos que pide la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAM), haciendo énfasis en que la misma ley establece que existan las plazas vacantes.

En ese sentido, explicó que en dicho plantel circunstancialmente quedó la vacante, porque la Directora que estaba presentó su jubilación a partir del 9 de febrero y quedó la vacante, del 9 de febrero, tienen más de tres meses, y la ley marca en el artículo 34 de la Ley del USICAM de la carrera para los maestros y las maestras que se debe publicar en el portal de transparencia para que se lleve una audiencia pública, y todos los promovidos que están en la lista de prelación tengan conocimiento de las plazas vacantes y puedan preguntarle al número uno, si tiene el interés y la voluntad de ser directivo en tal zona o plantel.

Sarmiento Citalán informó que el participó en la promoción 2023-2024, en donde quedó en la lista de prelación en el número tres. Por lo que consideró que el plantel 43 le corresponde para ocupar la plaza, ya que según sus dichos hizo todo el procedimiento legal para ocupar el espacio.

Sin embargo -dijo- el Coordinador de dicho sistema educativo, de manera intransigente, violando el marco legal vigente, la Ley del USICAM y argumentando que él nada más recibe instrucciones, se presentó desde el día lunes y hoy entró también a la escuela a una reunión que tenían con padres, y llegó de nuevo a presentar el supuesto nombramiento del que no dejó copia.

Incluso manifestó que no se dio el nombre del compañero, solo saben que se llama Damián, el cual no está en la lista de prelación de los 24, por lo que consideró que se trata de una imposición.

“Entonces yo estoy pugnando por un derecho, no es un capricho, es una plaza vacante, las plazas vacantes son aquellas que están por jubilación, que están por fallecimiento, que están por enfermedad o por renuncia, son las plazas donde ya no hay un directivo y puede hacer enroques por gobernanza en otras posiciones, pero en esta es una plaza vacante que tiene que subirse al portal de transparencia, que si igual lo marca el artículo del USICAM”, agregó. EL ORBE/Nelson Bautista