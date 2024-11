Se Manifiestan Maestros en Tapachula , Exigen Justicia en Caso Ayotzinapa

*También Piden Atención a sus Demandas Laborales.

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril del 2024.- El 26 de cada mes el magisterio sale a las calles a manifestarse para exigir justicia para los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Estas acciones fueron realizadas en la Ciudad de Tapachula por los maestros que integran el bloque democrático de la Sección VII en la Costa Grande de Chiapas, quienes iniciaron una caminata desde la glorieta de Bonanza hasta el Parque Central “Miguel Hidalgo”.

En entrevista, Carlos Alberto Santizo Gamboa, Suplente de Organización V Costa Grande, recordó en el marco de esta protesta, que las autoridades presuntamente han incumplido 19 mesas de diálogo, y precisamente el día hoy se celebra la número 20 en la Ciudad de México.

De igual forma dio a conocer que para el primero de Mayo tienen programada una marcha estatal, y para el 15 de Mayo está listo un paro indefinido a nivel nacional.



“Esperamos los resultados de la mesa de trabajo que está llevándose a cabo en la Ciudad de México, con el ejecutivo federal, en donde esperan soluciones, ya que de lo contrario el bloque democrático de la sección VII tiene agendado un paro indefinido para el 15 de Mayo”, reiteró.Cuestionado sobre el número de maestros que marcharon en esta ocasión, dijo que solo participaron de 2 mil 500 a 3 mil docentes de la Costa Grande, que abarca desde el municipio de Huixtla a Unión Juárez.Santizo Gamboa destacó que en el pliego petitorio del magisterio, también va marcada la exigencia de justicia para los estudiantes desaparecidos.Así como están exigiendo cumplimiento a las demandas laborales como incremento salarial y la caja de ahorro, ya que el gobierno no quiere hacer el descuento como se realizaba tradicionalmente.Recordó que en el sexenio pasado el magisterio organizado logró detener la reforma educativa de Enrique Peña Nieto en el 2013 con 88 días de protestas, en el 2016 nuevamente volvieron a salir a las calles y fueron 124 días de manifestaciones, y en la actualidad nuevamente lo que tienen pensado, es activarse, por lo que no saben cuántos días tardarán las movilizaciones.El dirigente magisterial aseguró que desafortunadamente los docentes en México se sienten decepcionados, defraudados, ya que en el actual sexenio se dijo que no quedaría ni una coma de la reforma educativa, y está resultando todo lo contrario. EL ORBE/JC