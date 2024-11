Drenaje Colapsado Provoca Contaminación en Los Cafetales

*Piden al Coapatap Cambie las Tuberías.

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril del 2024.- El problema del drenaje colapsado en el boulevard Santa Fe, ubicado en el fraccionamiento Los Cafetales, al sur de la Ciudad, continúa afectando a todos los habitantes de ese lugar que tienen la necesidad de pasar por esa vía de comunicación.

Los fétidos olores son insoportables durante las 24 horas, pero especialmente en horas de la noche, pues los vientos arrastran los malos olores y los lleva a todas las casas vecinas, donde los moradores no pueden conciliar el sueño por estar respirando toda esa porquería.

En entrevista con Periódico EL ORBE, el señor Francisco Andrade, aseguró que el problema ya tiene varios años y de ello está informado el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), pero no le dan una solución definitiva, ya que desazolvan y a la semana todo sigue igual.

Al parecer, dijo, lo que requiere el sistema de drenaje es el cambio de tubería, pues la que está colocada a estas alturas resulta insuficiente y no alcanza a descargar, hasta que pongan en su lugar tubos de mayor diámetro para poder desalojar y evitar con ello el encharcamiento.

El entrevistado dijo que en los cobros de los recibos de agua va incluido un porcentaje por concepto de mantenimiento a la red de drenaje, por lo que el Coapatap debe tener recursos para realizar esa obra de cambio de tubería.

El denunciante señaló que algunas personas, entre ellas adultos mayores y los niños, están siendo presa de enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias, a causa de estar inhalando todo el día los fétidos olores que despiden las aguas negras, sobre todo en esta temporada de calor.

Casi todos tienen que pasar por ese boulevard, y es entonces cuando contraen enfermedades debido a la fuerte contaminación que hay a causa de ese drenaje colapsado, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista