Inician Maestros Bloqueo en la Carretera Costera en el Tramo Tuzantan

Tuzantan, 25 de agosto 2025._ Un grupo de maestros de la sección VII de SNTE región sierra encabezados por el Profr. Victor Zael Jurado iniciaron por la mañana de este lunes un bloqueo en la carretera federal (ambos carriles) a la altura del crucero denominado Xochiltepec del municipio de Tuzantan.

Exigen a la subsecretaría de educación federalizada todos los recursos docentes para abrir las escuelas e iniciar el ciclo escolar.

Así como exigen que sea sustituida la C. Rocio Martínez Serrano jefe del sector XI a quien acusan de represora de los derechos laborales y sindicales.

Los manifestantes también piden que los supervisores de nivel preescolar firmen el acta constitutiva de relaciones laborales y se instalen para trabajar como subcomisiones mixtas zonas escolares.

Y construir la convocatoria para cadena de cambio.

Para el bloqueo de ambos carriles han utilizado camiones, piedras y llantas.

En el lugar ya hay presencia de la policía municipal de Tuzantan y la policía vial estatal, la policía de la secretaria del pueblo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.