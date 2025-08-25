lunes, agosto 25, 2025
spot_img
InicioAl InstanteInician Maestros Bloqueo en la Carretera Costera en el Tramo Tuzantan
Al Instante

Inician Maestros Bloqueo en la Carretera Costera en el Tramo Tuzantan

0
12

Inician Maestros Bloqueo en la Carretera Costera en el Tramo Tuzantan

Tuzantan, 25 de agosto 2025._ Un grupo de maestros de la sección VII de SNTE región sierra encabezados por el Profr. Victor Zael Jurado iniciaron por la mañana de este lunes un bloqueo en la carretera federal (ambos carriles) a la altura del crucero denominado Xochiltepec del municipio de Tuzantan.

Exigen a la subsecretaría de educación federalizada todos los recursos docentes para abrir las escuelas e iniciar el ciclo escolar.

Así como exigen que sea sustituida la C. Rocio Martínez Serrano jefe del sector XI a quien acusan de represora de los derechos laborales y sindicales.

Los manifestantes también piden que los supervisores de nivel preescolar firmen el acta constitutiva de relaciones laborales y se instalen para trabajar como subcomisiones mixtas zonas escolares.
Y construir la convocatoria para cadena de cambio.

Para el bloqueo de ambos carriles han utilizado camiones, piedras y llantas.

En el lugar ya hay presencia de la policía municipal de Tuzantan y la policía vial estatal, la policía de la secretaria del pueblo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Sheinbaum mantiene alta aprobación; llega a primer informe con 70%: encuesta
Artículo siguiente
SSP y FGE detienen a masculino por presunta violencia familiar en Pantelhó
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Se levanta bloqueo carretero de Tuzantan.

Al Instante staff - 0
Tuzantan, chiapas a 25 de Agosto.- Alrededor de las 11: 30 Horas, se levanta el bloqueo carretero, una comisión negociadora se comunicó con los Maestros...
Leer más

100 Aniversario de la Fundación del Banco de México. Ciudad de México

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del Centenario de la Fundación del Banco de México, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,...
Leer más

SSP y FGE detienen a masculino por presunta violencia familiar en Pantelhó

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV