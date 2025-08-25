lunes, agosto 25, 2025
SSP y FGE detienen a masculino por presunta violencia familiar en Pantelhó

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino por el posible delito de violencia familiar, en el municipio de Pantelhó.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, en el barrio Santa Cruz del municipio, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Juan “N”, quien agredía física y verbalmente a su progenitora.

Por estos hechos, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en la prevención, combate e inhibición de la violencia en contra de las mujeres, niñas y niños en el estado de Chiapas.

