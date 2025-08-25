lunes, agosto 25, 2025
Se levanta bloqueo carretero de Tuzantan.

Tuzantan, chiapas a 25 de Agosto.-
Alrededor de las 11: 30 Horas, se levanta el bloqueo carretero, una comisión negociadora se comunicó con los Maestros inconformes, para informar que este Martes 26 del presente Año en el Municipio de Motozintla habrá una reunión a partir de las 9:00 en las oficinas de servicios generales sobre el incremento de Maestros.

Los Maestros de la S. N. T. E. de la Región Sierra Mariscal encabezado por el profesor Victor Jurado Velázquez, solicitan al Gobierno del Estado incrementar la matrícula de maestros en esa zona.
Por: Jose Angel Lopez

