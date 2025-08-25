En operativo de seguridad en Tuxtla Gutiérrez detienen a masculino por presunta violencia familiar.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino responsable del delito de violencia familiar, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Miravalle, guardias estatales detuvieron a Raymundo “N”, quien fue señalado como el responsable de agredir física y verbalmente a una mujer.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de establecer estrategias de seguridad para erradicar la violencia de género en todo el territorio chiapaneco.