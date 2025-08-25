Productores e Iniciativa Privada Suman Esfuerzos Para Incentivar la Agricultura

*Ofrecen Semillas con Descuento del 50% por Sequía.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto del 2025.- Productores y la iniciativa privada vienen coordinando esfuerzos para lograr algunos apoyos directos para los agricultores de maízy ganaderos que fueron afectados por el fenómeno climático conocido como “canícula”, en la región Costa y Frontera de Chiapas.

Es el caso de la empra Agroduque, distribuidor oficial de DKSilos y Dekalb en la región, la que ofrecerá el 50% de descuento en las bolsas de maíz a todos los productores que comprueben que fueron afectados por la falta de lluvias en la región y han tenido pérdidas económicas considerables.



1 de 2

Lo anterior se desprende de la entrevista con el productor y ganadero, Carlos Eloir González Solís, quien explicó que la sequía ha afectado no solo a los productores de maíz, también a los ganaderos, debido a que un buen porcentaje de ellos siembran maíz para forraje, con la cual alimentan a sus animales en época de estiaje.“Lamentablemente con la intensa sequía las plantaciones se secaron, no desarrollaron, y en mucho de los casos las siembras no sirvieron”, explicó.El panorama en el campo lo calificó como crítico, por eso han venido sosteniendo reuniones de trabajo con empresas distribuidoras del sector. Y es que también las autoridades han prometido apoyos, pero el tiempo pasa y hay desesperación entre los campesinos y productores.El apoyo del 50% de descuento en las bolsas de semillas para sembrar maíz, por parte de la empresa Agroduque, dijo, distribuidor oficial de DKSilos y Dekalb en la región, es sin duda un buen aliciente, sobre todo en este momento en que los productores han tenido pérdidas económicas considerables.Cuestionado sobre quienes serán objeto de este apoyo, dijo que todos los que comprueben mediante fotos, videos y ubicación de la zona afectada, y podrán ser beneficiados con dicho descuento, por lo que pueden acudir a las oficinas de Agroduque, ubicadas en carretera a Talismán Km 6.5. S/n., Primera Sección de Medio Monte en Tuxtla Chico. O bien, solicitar información a los teléfonos: 962-2237999 y 962-1242380.Finalmente, el productor manifestó que siguen en las gestiones para que las autoridades federales y estatales les brinden el apoyo necesario a los productores de la región en general. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros