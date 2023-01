Escuelas Particulares Llaman a Extremar Precauciones por Contagios de Covid-19

* Aplican Protocolos Sanitarios en las Entradas.

Tapachula, Chiapas; 11 de enero del 2023.- Federación de Escuelas Particulares, en su capítulo Tapachula, hizo un llamado a la sociedad en general a no bajar la guardia y, por lo contrario, extremar las precauciones en torno a la pandemia del Covid -19 en este retorno a las aulas en el segundo periodo del ciclo escolar.

Gonzalo Amarante Vázquez Zavala, presidente de esa agrupación conformada por nueve instituciones privadas –en el caso de Tapachula-´dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que los alumnos ya se incorporaron de manera presencial en todas las escuelas y que el personal docente continúa con el proceso de capacitación por l Reforma Educativa de la Nueva Escuela Mexicana, tal y como lo instruyó la Secretaría de Educación.

El retorno, dijo, se está haciendo bajo los protocolos sanitarios, incluida la aplicación de vacunas y refuerzos contra el virus del Covid-19, tanto para alumnos como docentes y administrativos.

Hizo un llamado, además, para que todos mantengan la sana distancia, el uso de cubrebocas y gel anti-bacterial; lavado frecuente de las manos con jabón y agua; el estornudo de etiqueta usando la esquina del codo; evitar los lugares aglomerados, entre otros.

«Sabemos que nos encontramos en una nueva ola de contagios de la pandemia y más vale ser precavidos. Sé que a estas alturas nos están cansando ya muchos protocolos y que en muchos lados ya no se están cuidando; que hay familias que se han descuidado. Ya habrá momento que tendremos que decir afuera cubrebocas», comentó.

Salvo algunos casos aislados de los que tuvieron conocimiento, indicó que la gran mayoría de la población no está acudiendo a realizarse las pruebas para descartar la posibilidad de que estén contagiados, «quizá porque la sintomatología es leve, pero se debe realizar, sobre todo cuando hay tos, además de mantenerse en casa».

Comentó que en varias regiones de la República se ordenó reiniciar con el uso del cubrebocas, porque se presentó un alza ´considerable en el número de contagios, «y acuérdense que en nuestra región siempre nos llega después, Más vale seguir con los cuidados, hasta que no se nos diga lo contrario». EL ORBE / JC