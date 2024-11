Generación de Energía se Debe Abrir al Sector Privado

*Destaca Xóchitl Gálvez.

Ciudad de México, mayo 8.- La candidata presidencial opositora, Xóchilt Gálvez, se pronunció a favor de la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica para evitar apagones en el país como los ocurridos la víspera.

En entrevista luego de participar en el Foro 10 Preguntas por la Educación, en el Museo Papalote, dijo que «desde hace muchos meses yo venía diciendo que el sistema eléctrico estaba llegando a su máxima capacidad, que la reserva, yo hablaba de gigas de posible reserva. Ayer nos dimos cuenta que esos 3 gigas se rebasaron, se tuvieron que desconectar varias regiones del país».

Cuestionada sobre el tema dijo que se debe construir una la línea de transmisión del Istmo de Tehuantepec hacia el centro del país, «ahí hay 3 gigas de generación renovable que se puede integrar al sistema de una manera bastante rápida».

«Traer más energía solar del norte del país y terminar las plantas que empezó la CFE, porque pareciera que ninguna de las seis va a estar pronto terminada», dijo la abanderada del PAN, PRI y PRD.

«Así como abrir al sector privado la generación porque hay demasiada demanda. Yo ayer decía, con qué van a hacer 100 parques nuevos si no hay energía y miren, hoy me dio la razón», apuntó.

Insistió en que se requiere más generación del sector privado, que CFE haga más líneas de distribución, porque de lo contrario vamos a tener problemas para crecer económicamente.

Respecto a su participación el próximo 19 de mayo en la tercera marea rosa o marcha por la Democracia y las críticas del dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que él manda en su partido «y yo voy hacer, lo que el INE me diga».

Rechazó que se trate de un acto de campaña y dijo que harán las consultas correspondientes con el INE.

Aclaró que a sus eventos no llegan acarreados, porque la gente llega caminando, en sus propios vehículos. «El gasto será el templete».

Comentó que aún no decide si dará un mensaje, porque sólo tiene la invitación para asistir a la marcha. SUN