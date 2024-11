México Tiene Suficiente Petróleo Para los Próximos 30 Años

*Afirma el Gobierno Federal.

Ciudad de México, mayo 8.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que México tiene reservas de petróleo suficientes para usarse dentro de 25-30 años, por lo que, aseguró, la próxima administración no tendrá problema en este tema.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador señaló que pese a la llegada de energías verdes, el petróleo se seguirá usando, por lo que este combustible será una herencia para las próximas generaciones.

«Va a quedar petróleo para 25-30 años hasta que se deje de utilizar. Está garantizado para la próxima administración, el próximo gobierno no va tener problema. Además hemos avanzado en la tecnología y se puede perforar un pozo ya en tres meses y extraer pronto», dijo.

El Presidente destacó que su gobierno optó por no rebasar la extracción de un millón 800 mil barriles diarios, y en lugar de vender petróleo crudo al extranjero, sustituirlo con la venta de gasolina.

«Un millón 800 mil barriles diarios lo que hemos extraído; y se pudo o se puede extraer más, mucho más, porque hay reservas. Sin embargo, decidimos sólo extraer lo que requerimos para nuestro consumo interno, o sea ya no apostar a vender petróleo crudo, materia prima al extranjero, sin, procesar toda nuestra materia prima y que se fortaleza el mercado interno y que los ingresos que Pemex obtenía por la venta de petróleo al extranjero de materia prima, se obtengan con la venta de combustibles», apuntó. SUN