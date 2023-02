Desde Tapachula, Reitera Rutilio Escandón Extremar Precauciones Ante Frentes Fríos y Lluvias Intensas

Desde la Perla del Soconusco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde informó que en Chiapas continuarán los frentes fríos y la presencia de lluvias intensas en las zonas altas del estado, por lo que reiteró el exhorto a la ciudadanía a tomar en cuenta las recomendaciones pertinentes a fin de cuidar y proteger a los seres queridos.

“El pronóstico de las y los expertos es que va a llover en las regiones Norte, Selva y De Los Bosques, con una duración de tres días. Lo más fuerte inicia la tarde-noche de este viernes, y se va a estacionar el sábado y domingo; así que tomemos todas las precauciones, no nos arriesguemos y cuidemos lo más valioso que tenemos: la familia”, enfatizó.

Precisó que las autoridades federales, estatales y municipales, en conjunto con la sociedad civil, a través de los Comités Comunitarios de Protección Civil, están atentas en los refugios temporales para auxiliar y atender a la población en caso de una emergencia o porque algunas familias se sitúen en zonas libres de riesgo.

En contraste, precisó, se siguen registrando puntos de calor debido a los incendios forestales y las quemas agrícolas que se realizan en la mayor parte del territorio estatal, por lo que insistió en el llamado a todo el pueblo de Chiapas a que evite estas malas prácticas, las cuales, subrayó, no sólo afectan la flora y la fauna, sino también la salud de las personas.

En ese marco, Escandón Cadenas dio a conocer que Chiapas cumple un año sin ninguna defunción por COVID-19 y se cuenta con el cien por ciento de desocupación hospitalaria por este virus debido a que las ciudadanas y los ciudadanos son resilientes, no se confían y siguen acatando con responsabilidad las medidas preventivas del sector salud, a fin proteger a la familia de esta enfermedad respiratoria.

Externó su gratitud a las trabajadoras y trabajadores del sector salud, quienes, dijo, han hecho un trabajo extraordinario en el cuidado de sus pacientes, tanto dentro y fuera de las clínicas y hospitales, así como en los recorridos casa por casa, sin importar si tienen que cruzar ríos, arroyos y montañas. “Agradezco a todo el personal médico por hacer causa común y proteger la salud de las y los chiapanecos”. Boletín Oficial