Completamente Hecho Pedazos el Malecón de Puerto Madero

*Costó Millones de Pesos, Pero no se le dio Mantenimiento.

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero del 2023.- El malecón de Puerto Madero, una suntuosa obra de reciente construcción, constituye ahora un gran peligro para quienes transitan por allí, al ser destruida de su base por los fuertes oleajes del mar.

De esa manera lo denunció Hilario Velázquez Ortiz, habitante de esa comunidad del sur de Tapachula, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que, como consecuencia de ese daño, a la fecha se han registrado más de 20 accidentes de personas que han caído a bordo de sus vehículos o triciclos.



Añadió que cada día que pasa sigue dañándose esa construcción, y si las autoridades federales no intervienen va haber una destrucción total y, consecuentemente, desaparecería lo que queda del gran proyecto que costó varios cientos de millones de Pesos, pero no se le dio continuidad y se dejó al olvido.Lo malo, dijo, es que muchos turistas van a Las Escolleras y al transitar por el malecón, por desconocer el problema, han caído con sus vehículos, llevándose una mala imagen de ese lugar y de su supuesto atractivo.Agregó que su dicho es una alerta, ya que la destrucción, aunque tal vez silenciosa, sigue su curso y en un momento dado podría ser motivo de un accidente de serias y hasta funestas consecuencias.Por otro lado, señaló que a lo largo de ese lugar no hay alumbrado público y que ese ha sido otro motivo por el cual se suscitan accidentes vehiculares.Lamentó que las autoridades federales hasta este momento no hayan intervenido, ya que esa obra fue construida en el sexenio pasado para darle una mejor imagen a Puerto Madero, pero ahora ya se olvidaron de Tapachula y del resto de los municipios de la región Soconusco. EL ORBE / Nelson Bautista