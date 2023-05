Autoridades de Salud Advierten los Riesgos de Exponerse Excesivamente al Sol

*Recomiendan a la Población Protegerse de las Altas Temperaturas.

Tapachula, Chiapas; 09 de Mayo del 2023.- En esta época de exceso de calor, mucha gente se baña o se mete a un lugar climatizado o consume mucha agua fría, y eso es lo que ha provocado que resulten con afectaciones respiratorias agudas, las mismas que duran casi una semana.

Eso fue lo que declaró el médico Luis Manuel Salgado Corsantes, coordinador de Programas Preventivos de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, aseguró que se trata de problemas virales y no requieren de antibióticos, pero sí del reposo necesario.

De cada diez personas que están expuestas al excesivo calor en esta región, por lo menos unas ocho resultan con problemas respiratorios agudos de ese tipo, dijo.

Agregó que -por fortuna- y hasta el momento no han tenido problemas con casos de influenza, gracias a la responsabilidad de la gente que se ha aplicado a tiempo la vacuna, además de las medidas preventivas que se han tenido con motivo del Covid-19 y que han influido a un mejor panorama.

Respecto a la gripe y a la tos, muy comunes en estos tiempos por los cambios de temperatura, dijo que son malestares que siempre van a estar presentes, pero que no pasan a más, salvo cuando hay algunas complicaciones por continuar exponiéndose a excesivo frío o calor.

Con relación a las fiebres, agregó que tiene muchas causas como son las afectaciones respiratorias agudas, por alguna infección intestinal o por problemas diarreicos, las más de las veces originados por la ingesta de comida en la calle y de dudosa procedencia.

Asimismo, señaló, hoy en día con estas altas temperaturas, hay que considerar que los alimentos se descomponen más rápidamente y todo eso puede motivar problemas diarreicos a quienes los consumen.

Por eso recomendó a la población en general que el agua a consumir sea hervida o purificada; que la comida que se compre tengan la seguridad de que están preparados higiénicamente, y mantener los protocolos preventivos. EL ORBE / Nelson Bautista