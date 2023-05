Pobladores de «Poste Rojo» se Manifiestan en las Oficinas de la SCT Tapachula

*Exigen la Instalación de Topes en la Carretera Para Evitar Accidentes.

Tapachula, Chiapas; 17 de mayo del 2023.- Habitantes de la comunidad Poste Rojo, al poniente de la ciudad de Tapachula, se manifestaron la mañana de este miércoles frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), exigiendo que sea atendidas sus demandas.

Horacio Juárez Salazar, representante del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), dijo al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE, que funcionarios de esa dependencia solo los han traído con promesas de atención, pero no ha cumplido con los acuerdos tomados, sobre todo en lo que se refiere a la instalación de topes en la carretera costera.



Señaló que los topes no son un capricho de la población, sino una verdadera necesidad para cuidar la integridad física de quienes atraviesan esa vía de comunicación, especialmente de niños y jóvenes cuando se dirigen a sus escuelas.Explicó que se han registrado infinidad de accidentes de tránsito en ese tramo, muchos de ellos con pérdidas de vidas humanas, y por eso desean evitarlos con la instalación los reductores de velocidad para que los conductores respeten a los transeúntes.El problema es que los funcionarios de la SCT, según su versión, solo los han traído con engaños. Incluso, que les dijeron que ya tenían el material para iniciar los trabajos, pero todo resultó una falsedad.Añadió que han agotado todos los recursos del diálogo y para ejemplo apuntó que hace dos semanas tuvieron una reunión con esos servidores públicos, y como no hubo respuestas positivas al supuesto compromiso que asegura contrajeron, optaron por manifestarse.Concluyó al mencionar que, si no recibían noticias en torno a ese tema, van a radicalizar sus posturas. EL ORBE / Nelson Bautista