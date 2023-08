A 11 Días de la Huelga de Trabajadores, Todavía no hay Solución en el Coapatap

*Advierten que el Desabasto de Agua Irá Creciendo.

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio del 2023.- Han trascurrido 11 días desde que comenzó el paro laboral del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) y las autoridades no han cedido a las demandas de los trabajadores y se percibe que el desabasto del vital líquido de manera general, es cada vez más evidente.

Este lunes, participante de ese movimiento dieron a cocer a rotativo EL ORBE, que continúan en las mismas, «estamos esperando respuestas, desgraciadamente no nos han dicho nada, por el momento seguimos acá y vamos a esperar que esto ya se resuelva, porque tenemos familia, ya pasamos lluvia, sol, todo».

“La cerrazón es por parte de la autoridad, porque ellos tienen que llegar a la negociación con nuestro sindicato», señaló.

En su caso comentó que desconocen los motivos que hay para que todavía no hayan respuestas y es un proceso en el que van a esperar resultados positivos. «Ahora sí para nuestro bien, porque estamos peleando nuestros derechos y es algo que nos tienen que resolver muy pronto».

Según confirmó, son más de 300 trabajadores sindicalizados que están participando en ese paro laboral, y que están dispersos en las oficinas centrales, en los pozos y en las sucursales, pero que el servicio de distribución aún se mantiene. EL ORBE / JC