Destrozadas y Abandonadas las Calles del Centro de Tapachula por el Actual Ayuntamiento

*A Sólo unas Cuadras de la Presidencia Municipal.

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio del 2023.- Durante la presente administración municipal hay calles en el propio centro de la Ciudad que persisten en el abandono y la marginación, donde no ha llegado la Cuarta Transformación, ni llegará.

Un caso concreto es la 13ª Calle Poniente, por el rumbo del mercado “San Juan”, donde se hace necesario el arreglo de esa vía, la cual prácticamente está muy cerca de la Presidencia Municipal, pero aún así no goza del deseo de las autoridades por trabajar en su rehabilitación.



En entrevista con Periódico EL ORBE así lo dio a conocer, Javier Barrios, comerciante en el ramo del calzado, quien mencionó que por estar cerca del mercado esa calle debería estar al cien en su pavimentación para que esté lista al tránsito de vehículos.No entiende por qué la administración municipal no ha tomado en cuenta esta calle para programar su arreglo, dijo, si está muy a la vista la pésima condición en que se encuentra.Respecto al actual Ayuntamiento, espera que los asesores le digan que esa calle está quedando como un punto negro dentro de la Ciudad y por lo tanto, debe considerarse.Comentó que, debido a esta condición, hasta los mismos taxistas y combistas ya no quieren pasar por ese lugar y por ello los vecinos y comerciantes se ven afectados «porque las personas ya no nos vienen a comprar». EL ORBE / Nelson Bautista