Advierten Contagios de Hepatitis B y C por Transmisión Sexual

*Son Precursores de Cirrosis y Cáncer.

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto del 2023.- «La hepatitis B y la C se contagia vía transmisión sexual, uso de drogas intravenosas, transfusiones sanguíneas, realización de hemodiálisis, tatuajes o perforaciones en lugares donde no se cuenta con los dispositivos de limpieza y esterilidad que se requieren», advirtió Manuel Jiménez Villanueva, coordinador de Servicios de Infectología del Hospital Regional de Alta Especialidad «Ciudad Salud».

En entrevista con Periódico EL ORBE, comentó que el problema de estos virus de ambos tipos de hepatitis, es que muchos no se pueden curar. En el caso de la C, solamente dos pacientes de cada 10 que se contagian tienen posibilidad de sanar y ocho quedan con una enfermedad crónica, originándoles problemas de cirrosis y cáncer hepático.

La población -de manera general- cree que las hepatitis son las que nos dan de pequeños, y en parte es verdad, sostuvo, pero son las que se transmiten por alimentos o agua contaminada.

«Pero este tipo, de las que actualmente estamos ampliando la concientización como es la B y la C, quizás estén pasando por desapercibido y se desconoce que los mecanismos de transmisión son diferentes y terminan con graves problemas de salud”.

Sin embargo, recalcó que existe todavía una amplia ventana de oportunidades para mejorar el acceso a las evaluaciones diagnósticas, que en este tipo de eventos y lo que actualmente se está haciendo por parte de la Secretaría de Salud, es tener disponible mayor cantidad de pruebas para poder tener un panorama más certero de lo que está sucediendo en el Estado.

Actualmente, en Centros de Salud y en unidades de atención para pacientes con infecciones de transmisión sexual, se puede tener acceso a estas pruebas. EL ORBE / JC