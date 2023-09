Aumenta 50% el Material Para la Elaboración de Piñatas

*Debido a los Altos Costos.

Tapachula, Chiapas; 24 de Septiembre de 2023.- Ante el encarecimiento de los productos para la elaboración de piñatas, el pago de rentas y otros servicios como la energía eléctrica, los comerciantes en este rubro en Chiapas han tenido que implementar otras estrategias, con tal de continuar vigentes en el mercado.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer René Farfán Sosa, con más de 20 años en este tipo de comercio, quien añadió que el problema es que a las piñatas no las pueden ofrecer con precios más caros, porque los clientes ya no las compran.

Para su elaboración utilizan materiales como alambre de amarre, papel periódico, de China, de lustre, metálico y pegamentos. Pero todo ha subido de precio, indicó.

Por ejemplo, un ciento de papel china costaba 50 Pesos, hoy vale 120 Pesos; una paca de periódico 50, y ahora 200.

Otro detalle que los agobia es el pago de la renta del local, ya que los dueños de esos inmuebles imponen cuotas demasiadas elevadas, por lo que los comerciantes tienen que batallar para sacar recursos y realizar esos pagos.

En su caso, explicó, se vio precisado a invertir, ofreciendo a los clientes ya no solo las piñatas, sino también todos los productos propios para fiestas infantiles, baby shower, bautizos y cumpleaños, además de invitaciones, platos, vasos, manteles, banderines, velitas, luces, bolsas y cajas para dulces.

Respecto a los costos de las piñatas, dijo que la más barata cuesta 50 Pesos. De ahí van subiendo hasta llegar a 400 Pesos. En días normales apenas venden de 6 a 8 unidades, añadió, pero los mejores tiempos son durante la celebración del “Día del Niño”, el “Día de las Madres”, y Navidad. EL ORBE/Nelson Bautista