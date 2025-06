México Rechaza Informe de OEA Sobre Elección Judicial

*Acusa al Organismo de “Injerencia”.

Ciudad de México; 07 de Junio de 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que, en términos generales, no recomienda replicar una elección judicial, como la del pasado 1 de junio en México.

La SRE, a través de la Misión Permanente de México ante la OEA expresó mediante una nota diplomática, dirigida al secretario general de la Organización, Alberto Radmin, su «firme rechazo» a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores.

La Cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, indicó que en la nota se deja constancia que la Misión de Observación Electoral de la OEA «rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el Artículo 3».

«Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga», refiere el artículo.

«Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial.

«Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones.

Como lo señala el propio informe, la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio, se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en nuestro país», dijo Relaciones Exteriores.Sun