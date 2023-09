Reportan Calles Destrozadas en el Municipio de Tuxtla Chico

*El Alcalde Julio Gamboa No Atiende los Reclamos.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre de 2023.- La mayoría de las calles de la Ciudad de Tuxtla Chico se encuentran en pésimas condiciones, con baches por donde quiera, al grado de que los vehículos tienen que ser dirigidos de un lado a otro para ir librando los hoyos y no caer en ellos.

Así lo dio a conocer para rotativo EL ORBE, Flori Pérez, habitante de ese lugar en uno de los barrios más afectados, el San Miguel, cerca de donde se ubica el estadio de futbol, en donde las calles están completamente destrozadas.



Para las amas de casa que tienen necesidad de ir de compras al tianguis en el centro de la población, abordan mototriciclos, indicó, pero resulta que los operadores de estos vehículos quieren cobrarles más caro debido a que por donde tienen que pasar hay muchos baches y argumentan que se descomponen sus unidades.Manifestó que sabe que las familias que viven en esta población, se han acercado al presidente municipal, Julio Gamboa Altúzar, para exigirle que eche a andar un programa de bacheo en todas las calles de la población, pero que hasta la fecha no ha realizado nada al respecto.Recursos para trabajar en este rubro hay, ya que, en los casos de las poblaciones de otros municipios, los Alcaldes de esos lugares sí han trabajado en este tema, por lo que no entiende por qué el presidente de Tuxtla Chico no quiere hacer algo por su pueblo, aseveró. EL ORBE / Nelson Bautista