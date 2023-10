Colonos Exigen el Arreglo de Calles al Surponiente de la Ciudad

*Están Totalmente Destrozadas.

Tapachula, Chiapas; 2 de Octubre del 2023.- El boulevard principal del fraccionamiento Vida Mejor, ubicado al surponiente de la Ciudad, está en pésimas condiciones e intransitable, debido a los grandes hoyancos que presenta en ambos carriles.

Julio Mérida, habitante de ese lugar, al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, comentó que ese fraccionamiento tiene ese problema y las autoridades municipales que encabeza, Rosa Urbina Castañeda, no los han apoyado con el bacheo de ese boulevard.

Explicó que, como están realizando unos trabajos en la entrada principal de la colonia “Raymundo Enríquez”, todo el transporte ha tomado el boulevard de Vida Mejor para continuar su tránsito, lo que ha hecho que cada día, con el paso de los vehículos, los baches se vayan haciendo más grandes.

En ese lugar hay un Jardín de Niños, añadió, una Primaria y una Secundaria, lo que hace que mucha gente camine por el boulevard, pero con el riesgo de ser atropellados o por lo menos, salpicados de lodo con el paso de los vehículos.

En el mismo tenor, dijo que para los motociclistas el problema de los hoyancos cubiertos de lodo es un problema muy grave, ya que se ha dado el caso de muchos han caído porque no alcanzan a ver la profundidad de los mismos, y no solo se han averiado sus unidades, sino también varios han resultado con lesiones serias.

Por ello, exigió a la Alcaldesa a que se dé una vuelta por esa colonia y vea personalmente cómo está esa calle y la prioridad que tiene de ser arreglada, ya que con el paso de las lluvias el problema se va haciendo más grande. EL ORBE/Nelson Bautista