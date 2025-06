Diputados Federales solo Vinieron a Hacer Turismo Legislativo: Activista

*No Mostraron Verdadero Interés en el Tema Migrante.

Tapachula, Chiapas; 4 de Junio del 2025.- El activista y defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán denunció que los legisladores que llegaron ayer miércoles a tomarse la foto a orillas del río Suchiate, solo vinieron a hacer “turismo legislativo”.

A través de sus redes sociales, denunció que quienes creen que el Presidente de Estados Unidos Donald Trump acabó con la migración se equivocan. Ya que persiste el ingreso de personas de diversas nacionalidades por el río Suchiate, solo que ahora mediante un mayor control, en donde presuntos grupos del crimen organizado los seleccionan y transportan.

A su decir, él como activista le podría dar detalles del fenómeno migratorio en esta zona fronteriza con Guatemala a los legisladores.

Denunció que los migrantes cuando ingresan a territorio mexicano son trasladados por los traficantes, haciendo una escala entre Ciudad Hidalgo y Metapa, para ser guiados por los mismos cuerpos de seguridad (policías) en autobuses a Tapachula.

“Todo mundo lo sabe, algunos jefes policiacos están inmiscuidos, otros no, pero es algo que está pasando”, apuntó.

García Villagrán señaló que los traficantes de seres humanos coludidos con autoridades, presuntamente trasladan a los indocumentados a las oficinas de regulación migratoria del INM en Tapachula, para darles la documentación que requieren.

“Las cámaras de vigilancia así como el sistema central de trámites migratorios comprueba lo que estoy diciendo, si está borrado no es mi problema, pero es comprobable, ahí les entregan tarjetas de residencia permanente, por vínculos familiares, de hijos que no existen”, denunció enfático.

Por otra parte, expuso que hay familias que están sufriendo en la cárcel de migrantes “Tuxtla Gutiérrez”, mujeres y niños migrantes que no tienen recursos para pagar a traficantes. En donde hay una inoperancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Finalmente envió un mensaje a los legisladores federales, para que cuando quieran, les puede dar detalles de lo que está sucediendo con el tema migratorio. Ya que ha hecho denuncias, y se han abierto carpetas de investigación, donde se señala nombres y lugares, pero dichas carpetas están guardadas en la fiscalía. EL ORBE/ Mesa de Redacción.