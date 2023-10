Habitantes de Lomas del Soconusco Exigen Rehabilitación de sus Calles

*Llevan Años en Estado Deplorable.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre de 2023.- Vecinos de la colonia Lomas del Soconusco padecen desde hace años problemas en las pésimas calles con baches, calles inundadas, ni porque en ese lugar se encuentran la delegación de Transito del Estado.

Así lo dio a conocer Guillermina Ortiz Gómez, habitante de esa colonia, quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, manifestó que han presentado oficios al Ayuntamiento Municipal que encabeza Rosa Urbina Castañeda para que arreglen las calles, pero han hecho caso omiso.

Cuando las actuales autoridades anduvieron en campaña pidiendo el voto, señaló, ofrecieron tantas cosas, pero resulta que todo fue pura mentira, pues los compromisos que hicieron no fueron cumplidos y ni siquiera hacen el intento por componer algo.



Aseguró que esas calles pasan muchos niños y jóvenes que van a las escuelas, y deben andar brincando, tratando de no caer en los grandes hoyos llenos de lodo, con el riesgo de caer y no solo manchar sus uniformes, sino hasta de resultar con lesiones.Por otro lado, comento que, aparte de las calles que están intransitables, destrozadas, también tienen problema con el alumbrado público, ya que las lámparas están fundidas, y por la noche esas vías alternas quedan en completa oscuridad, y que aprovechan los delincuentes para cometer sus fechorías.En las mañanas muchas personas salen para ir al trabajo, o en las noches cuando van de regreso, resulta que se han topado con los asaltantes quienes les han despojado de sus pertenencias, principalmente dinero, joyas y teléfonos celulares, que es lo que más persiguen los ladrones.Agregó que en campañas de la actual administración los engañaron al prometerles un cambio, pero ahí está, no hubo ninguna transformación, todo sigue igual. EL ORBE/Nelson Bautista