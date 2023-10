Notarios Ya Expidieron Escrituras en la Colonia “Ribera Maya”

*Señala a Integrantes del MAOLN de Intentar Desestabilizar a los Habitantes.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre del 2023.- El supuesto propietario y vendedor de los predios en la colonia Ribera Maya de esta ciudad, Antonio Pérez Rodríguez, confirmó que les fueron expedidas escrituras, y reconoció que hay de por medio un juicio civil en la que están involucrados dos grupos numerosos de personas que, aseguran, fueron los compradores.

Ante diversos medios de comunicación y teniendo como escenario las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo, aclaró las declaraciones del MAOLN realizadas un día antes en torno a que Notarios de la ciudad se habían prestado a actos de corrupción.

Señaló que es el auténtico propietario y cuenta con su escritura, tiene un documento de libertad de gravamen, el pago del impuesto predial 2023, entre otros, pero hay un juicio jurídico de por medio.

Según su opinión, los Notarios son personas honorables y que para emitir las escrituras pidieron requisitos apegados a derecho, y por lo mismo no están haciendo falsificaciones ni transgrediendo la ley.

De igual forma, que no hay ningún impedimento para que pueda seguir vendiendo, dar posesión o escriturar a cualquier persona.

Los militantes del MAOLN no son habitantes de esa colonia, precisó, sino simples invasores, han llevado una vida delictiva de muchos años y han sido golpeadores y estafadores.

Pérez Rodríguez llegó acompañado del grupo antagónico en la colonia, quienes concluyeron que esperarán la resolución del juicio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello