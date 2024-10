Denuncian Enorme Fuga de Agua en la Colonia «5 de febrero»

*A Pesar de los Reportes, COAPATAP No ha Atendido el Desperfecto.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre del 2023.- No obstante que la anomalía ya fue reportada varias veces al Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), persiste una fuga de agua que se localiza en la 6ª. Avenida Norte, entre 33 y 35 Poniente, en la colonia «5 de Febrero».

Elda Angélica Pérez Gómez, quien vive en ese lugar, dijo que este problema ha sido reportado varias veces en las oficinas de Coapatap, pero han hecho caso omiso a esos reclamos y como consecuencia, todo el día se riega gran cantidad del vital líquido.



1 de 2

En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que no puede ser que, mientras en ese lugar se desperdicia gran cantidad de agua, en otras colonias de la Ciudad sufren por desabasto.En ocasiones han visto pasar por esa avenida a cuadrilleros del Coapatap, añadió, a quienes les avisan que hay una fuga y es necesario arreglarla, pero ni caso les hacen o no se dan por enterados, gritando que la fuga debe ser reportada en la oficina.Por otro lado, comentó «para cobrar sí son buenos los de ese organismo», ya que los recibos que pasan a dejar a las casas contienen tarifas demasiado elevadas, pero el suministro es deficiente y en muchas ocasiones dejan sin el fluido a los consumidores.Puso de ejemplo a la casa de su hermana, que no está habitada, sin embargo, ella acude a pagar el recibo para que no se la corten, pero sin que se use de todos modos les hacen cobros excesivos, por ello pidió a las autoridades una revisión exhaustiva, para evitar esos cobros exagerados. EL ORBE / Nelson Bautista