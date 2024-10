Tras la Pandemia, Puerto Chiapas Cierra el Año con Arribo de 8 Cruceros en Total

*Se Espera que Para 2024 la Cifra Incremente a 12.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre del 2023.- Los problemas de azolvamiento que hubo durante los últimos tres años en la dársena y los canales de navegación en Puerto Chiapas y que restringía el acceso a los buques turísticos, han sido superados con el trabajo de las dragas.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Alexander Fleck del Pino, director general de la empresa Nativo Tours, quien dijo que apenas esta semana se tuvo el arribo del último buque turístico del año y los viajeros se fueron muy contentos



«El puerto ya está a su máxima en cuanto a dragado. No hay ningún tema por el cual no puedan entrar navieras y se está trabajando para que vengan más barcos», indicó.Comentó que estuvieron en el tianguis turístico que se desarrolló en Mazatlán y en las que hubo conferencias para las navieras importantes del mundo, en la que estuvieron también dependencias de Gobierno.«Estuvimos haciendo pláticas y trabajando en conjunto, ahora sí que en sinergia con las dependencias, como se tiene que hacer. Esperamos que para el 2024 tengamos un repunte de barcos».El 2023 se cerró con ocho cruceros que lograron arribar a Puerto Chiapas y para la próxima temporada se espera que sean al menos doce.«Ahorita se hizo el ejercicio de ir al tianguis, que es ahí donde se cierran las negociaciones para poder invitar a las diferentes naviera. Es algo que no se había hecho, o si se hacía era de manera muy irregular», abundó.Para la última semana de enero ya hay en la agenda, o sea dentro de un mes, la llegada de dos buques a Tapachula, mientras que en marzo y abril, uno cada uno, confirmó.Al referirse a los estragos en el ramo del turismo que dejó la pandemia, consideró que quizá Puerto Chiapas fue el único donde estuvo lento, «pero fue por el tema de lo que ocurrió después del Covid, cuando debió haberse recuperado, pero no ocurrió por la falta de dragado”. EL ORBE / JC