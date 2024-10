Denuncian al Sector del Transporte por Discriminar a Personas con Discapacidad

*Asociaciones Afirman que No les Prestan el Servicio.

Tapachula, Chiapas; 27 de diciembre del 2023.- En lugar de aplicar el tema de la inclusión, hay sectores de la sociedad que todavía ven con discriminación y con desprecio a las personas con alguna discapacidad, y no les brindan ningún apoyo cuando éstas lo requieren.

Así lo manifestó, Gloria Sánchez Aceituno, integrante de la asociación «Caminando por una Esperanza de Vida» (Caesvi), quien al ser abordada por el rotativo El Orbe, aseguró que un ejemplo de ello son los operadores del transporte público, ya sean colectivas o taxis, quienes no se detienen para brindar el servicio a personas con esa vulnerabilidad.



Indicó que estas personas, aún con sus limitaciones, tienen los mismos derechos que los demás individuos, pero hay quienes los hacen menos y no los incluyen en cada una de las normas de vida, ni tampoco el servicio de movilidad.Reiteró que, en el caso de los transportistas, la discriminación inicia desde el mismo momento en que no los aceptan como pasajeros, tal vez pensando en que a las demás personas, el cobro del pasaje es íntegro en tanto que esos grupos debe ser por ley con un descuento.Lamentó que algunos sectores de la sociedad no tienen la cultura de ayudar a las personas con discapacidad y muchos los ven en las calles y no son atentos ni siquiera para ayudarlos a cruzar, o en el momento en que necesiten abordar un vehículo.Agregó que las personas con esas limitaciones no deberían vivir aisladas, porque son parte de la sociedad y por lo tanto, deben ser considerados de esa manera.Comentó por último que en el Caesvi cuentan con 30 personas, pero que se están acercando otras más en busca de la inclusión total. EL ORBE / Nelson Bautista