Urge la Rehabilitación de la Carretera de la Ruta del Café

*Mientras Rosy Urbina Anda en Campaña Para Reelegirse.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero de 2024.- Los productores de café de la zona alta del municipio de Tapachula están ante una problemática sumamente fuerte, como lo es el bajo precio del grano, lo desastroso de la carretera principal y la total inseguridad que les ha pegado durísimo.

Así lo dio a conocer a rotativo EL ORBE, Moisés Mugüerza, uno de los productores y también inmerso en esta problemática, aseguró que por un lado, el pago que reciben por la entrega de sus cosechas no es justo ni corresponde al esfuerzo (limpia, poda y corte) y gastos que realizan en el combate de las plagas.

Además, hay dos temas muy importantes, primero, lo desastroso de la carretera principal que va a la zona alta, la cual supuestamente iba a ser arreglada por el Gobierno Estatal, pero resulta que sólo trabajaron en 5 kilómetros.



En este asunto de la carretera, comentó, a los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, para nada les ha importando que esa vía de comunicación no pueda cumplir con los intereses del sector turístico, toda vez que dicha vía sirve para el traslado de los visitantes nacionales y extranjeros cuando acuden a la “Ruta del Café”.Por otro lado, la inseguridad que se registra es, precisamente, a lo largo de la citada carretera, aprovechando los delincuentes que los vehículos van a vuelta de rueda para evitar los grandes hoyos, y es ahí cuando los delincuentes atacan a los ocupantes y los despojan de sus pertenencias.Explicó que los delincuentes no solo asaltan y roban a la gente, sino que también han robado los vehículos cuando descienden cargados de café, o también han robado el dinero de las nóminas cuando los productores suben a las fincas a pagarles a los jornaleros.Insistió en el sentido de que los tres niveles de gobierno deben volver la vista hacia la zona alta del municipio de Tapachula, donde hay un abandono absoluto, especialmente en cuanto a que no atienden la carretera principal, vía alterna para cientos de comunidades de esa zona. EL ORBE / Nelson Bautista