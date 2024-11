Urge Digitalizar la TVR Para Llegada de Turistas Guatemaltecos

*Comerciantes de la Región Buscan Impulsar sus Ventas.

Tapachula, Chiapas; 31 de Enero del 2024.- Desde hace ya muchos años, el comercio organizado ha estado solicitando a las autoridades federales, que la extensión de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) sea de manera digital, ya que como está ahora, genera malestar entre el turismo que llega a Tapachula.

José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles en Tapachula (Acepitap), afirmó que el propio turismo guatemalteco ha manifestado su molestia, sobre todo por el aspecto de corrupción al que es sometido.

Entrevistado por el rotativo EL ORBE, manifestó que los turistas que ingresan por Frontera Talismán o Ciudad Hidalgo, pierden mucho tiempo para gestionar su ingreso, por lo que es urgente que las autoridades migratorias agilicen los trámites para hacer más rápido el movimiento y con ello, también, evitar parte de la corrupción.



Añadió que son miles de personas migrantes que pasan todos los días por las fronteras, y en estos casos, el Instituto Nacional de Migración no dice nada, en tanto a los turistas, que llegan a Tapachula a dejar una importante derrama económica, les ponen tantas trabas, empezando con la extensión de la TVR.Agregó que los turistas guatemaltecos, que son los que más visitan a Tapachula, manifiestan su gusto por visitar esta ciudad, pero también hay otra porción de chapines que prefieren no llegar por las diversas trabas que les ponen a la hora del ingreso, y luego el acoso que sufren de parte de los cuerpos policíacos.Insistió que los visitantes desean arribar a Tapachula, ya que les llama mucho la atención las diferentes plazas comerciales que ya existen en esta ciudad; los locales con juegos o entretenimiento, como los cines, restaurantes y todas aquellas ofertas para la compra de diversos artículos.Sin embargo, apuntó, todo ello se va a la borda en tanto las autoridades no modernicen el sistema de ingreso; no acepten y pongan en marcha la digitalización de la TVR.Dijo por último que la situación económica en la región no es óptima. Por lo tanto, se requiere que a través del comercio se procure una derrama económica, en donde se verían beneficiados otros sectores con el arribo de los turistas, pero también se requiere que las propias autoridades pongan su grano de arena en la promoción de los sitios turísticos. EL ORBE / Nelson Bautista