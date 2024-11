Pérdida de Inversión Dificulta a Jóvenes Volver a Emprender un Negocio

* Pocos Empleos en la Región los Obligan a Emigrar.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero de 2024.- Todos aquellos jóvenes que optan por el emprendimiento están encontrando un camino sinuoso y complicado, puesto que cualquier arranque de negocio requiere apoyo financiero, y resulta que los jóvenes ya no encuentran aquellos programas que financiaban a fondo perdido o con tasas de interés muy bajas que había antes en el Gobierno Federal.

Lo anterior fue dado a conocer por el Presidente de COPARMEX, Pascual Necochea Valdez, quien explicó que anteriormente existió el INAEM, una plataforma de ayuda a empresas y a la que durante varios años se acogieron muchos empresarios jóvenes para desarrollarse. Desafortunadamente, al entrar el presente gobierno canceló dicho programa y se acabó esa opción.

Apuntó que el Gobierno Federal implantó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para que los muchachos puedan trabajar en algunas empresas, y que al empresario no le cueste esos primeros días de trabajo. Pero en cuanto a emprendedores, dijo, se acabaron los apoyos.

Ante ese escenario, detalló que la única opción que les queda a los jóvenes emprendedores es trabajar con la banca comercial y ahí solicitar créditos, sin embargo, hay que ser sujetos a esos créditos (cumplir requisitos), y debido a ello a muchos se les cierran las puertas, y más en el gobierno, porque ahora no da un solo Peso a los emprendedores.

El dirigente de COPARMEX advirtió que al cerrar la oportunidad a los emprendedores, a los jóvenes se les hace fácil caer en la informalidad, cuando hay otras opciones, un ejemplo dijo son las políticas públicas implementadas en otros Estados como Nuevo León o Jalisco, donde sí apoyan a los jóvenes, incluso desde la incubación del proyecto.

Ante este panorama, Necochea Valdez apuntó que ciudades importantes como Tapachula, se quedarán en el rezago en cuanto al trabajo que se hace en otros lugares del país. Por lo que insistió que lo mejor es apoyar a los jóvenes emprendedores para que nazcan más empresas, y al estar éstos trabajando, se generan más fuentes de empleo.

En contraparte, el dirigente de Coparmex Costa de Chiapas informó que, como organismo empresarial, han estado muy de cerca con los jóvenes que están a punto de concluir una carrera, a los que les han ofrecido un amplio programa para su servicio social lo cual ha sido un éxito, pues 8 de cada 10 muchachos se quedan a laborar con las empresas del grupo, ya que los jóvenes visualizan un futuro para desarrollarse profesionalmente. EL ORBE/Nelson Bautista