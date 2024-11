Reconocen a Eduardo Ramírez Como el Mejor Senador de la Historia de Chiapas

* Legisladores Destacan su Capacidad Para Construir Acuerdos Importantes Para el País.

En una emotiva despedida, senadoras y senadores de los distintos partidos políticos del Senado de la República, reconocieron a Eduardo Ramírez Aguilar, como el mejor legislador de la historia de Chiapas, por su gran capacidad de construir consenso, su esfuerzo, trayectoria y compromiso con el pueblo mexicano.

“Eduardo, eres un político muy completo, tienes una gran oratoria, tienes una gran cultura, sabes consensar, sabes acordar, sabes cumplir la palabra y, sin exagerar, el nombre de Eduardo Ramírez seguro ya quedó en los hombres chiapanecos más importantes que han pisado este Senado de la República. Eres una persona en la que se puede confiar y, un gusto, un placer, haber coincidido contigo en esta etapa”, afirmó el senador César Arnulfo Cravioto Romero.

En el recinto del Senado, la legisladora Martha Lucía Micher Camarena, recordó a Eduardo Ramírez como un senador extraordinario, “pero lo más importante es que eres un gran ser humano. No se me olvida tu entusiasmo para aprobar la paridad, eso no se nos olvida, ni a mí ni a nadie, de las mujeres que hemos sido beneficiadas de esa reforma constitucional. Has hecho historia, junto con este grupo parlamentario, junto con este Senado y con el presidente de la República”.



Varios legisladores y legisladoras agradecieron al senador con licencia, su guía, compañerismo, entrega y capacidad de construir acuerdos importantes para el país, como lo hicieron los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Navor Alberto Rojas Mancera, Antonio García Conejo y Sergio Pérez Flores, este último añadió: “Hoy, el Senado de la República te va a extrañar, el Senado pierde un gran legislador”.Asimismo, la ministra en retiro y exsecretaria de Gobernación, la legisladora Olga Sánchez Cordero Dávila manifestó su respeto y admiración hacia Eduardo Ramírez por ser un gran jurista y su capacidad de construir consenso.Compañeras y compañeros de la Cámara Alta, pertenecientes a todos los partidos políticos, auguraron éxitos en las aspiraciones de construir una nueva era de la trasformación en Chiapas, tal es el caso de las legisladoras Lilly Téllez García, Elvia Marcela Mora Arellano, Lucía Trasviña Waldenrath, Imelda Castro Castro, Nancy Sánchez Arredondo y los senadores Damián Zepeda Vidales, Noé Fernando Castañón Ramírez y Raúl Bolaños Cacho Cué, quien precisó: “Estoy seguro de que las mejores páginas de la historia de Chiapas están por venir con tu liderazgo”.En este gran reconocimiento a la destacada labor legislativa de Ramírez Aguilar, el senador Julen Rementería del Puerto enfatizó que “ojalá muchos más, que están en este asunto de la política, actuaran como tú, le iría mucho mejor al país”. Para finalizar, el legislador Ricardo Monreal Ávila dijo: “Le deseamos suerte. Hay que luchar por Chiapas, hay que luchar por México y hay que luchar por la grandeza de nuestra nación”. Comunicado de Prensa