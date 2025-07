Desde San Cristóbal, Encabeza Eduardo Ramírez Banderazo de Vacaciones Seguras 2025

——-

Se Busca que Quienes Visitan Chiapas Disfruten su Estancia con Confianza y Tranquilidad

——-

Afirmó que su Administración Tiene la Meta de Convertir y Mantener a la Entidad en la más Segura del País

Desde San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de Vacaciones Seguras, donde destacó la coordinación institucional que se impulsa para garantizar que quienes visitan Chiapas disfruten su estancia con confianza y tranquilidad.

Acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario reiteró su compromiso de recuperar la grandeza y proyección internacional de San Cristóbal y del Estado, mediante acciones firmes en seguridad y estrategias que fortalezcan la actividad turística y reactiven la economía local.



1 de 4

“Amamos tanto este pueblo que no vamos a bajar la guardia. Queremos que quienes vengan a disfrutar de Chiapas tengan la certeza de que sus vacaciones serán seguras”, expresó. Aseguró que los episodios de violencia e inseguridad no volverán, porque su administración mantiene una estrategia firme y decidida, con la meta de convertir a la entidad en la más segura del país.También reconoció la labor del sector privado: restauranteros, hoteleros, comerciantes, empresarios, agencias de viaje, artesanos y cocineras tradicionales, entre otros, quienes con su esfuerzo diario generan una importante derrama económica y consolidan a Chiapas como un destino competitivo.El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que Vacaciones Seguras contempla el despliegue de más de 3 mil elementos de esta dependencia, en coordinación con más de mil efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Detalló que la estrategia incluye patrullajes cada 15 kilómetros en las principales carreteras del Estado, con el objetivo de brindar auxilio vial oportuno a la población.Asimismo, destacó que gracias a las acciones implementadas en materia de seguridad, la incidencia delictiva ha registrado una reducción importante, por lo que hizo un llamado a las y los turistas a visitar Chiapas con confianza, al tratarse de una entidad segura para transitar y disfrutar.Por su parte, el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, destacó que esta estrategia refleja el compromiso de las instituciones con la seguridad y el bienestar de quienes eligen Chiapas para vacacionar, permitiendo que miles de personas disfruten con tranquilidad de su riqueza natural y cultural.“Las vacaciones son una oportunidad para reconectar con la biodiversidad, con nuestra historia y con lo mejor de nosotros mismos; pero también representan una gran responsabilidad para quienes trabajamos por un turismo ordenado, seguro y de calidad”, señaló.La presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, reconoció las estrategias que se impulsan en Chiapas para restablecer la paz, reafirmando que el compromiso de la Nueva ERA con la seguridad no es una promesa vacía, sino una acción a la que su gobierno se suma con firmeza, voluntad y compromiso.Estuvieron presentes en este evento el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el comandante interino de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; el jefe coordinador policial de la Guardia Nacional en Chiapas, José Gregorio Pérez Juana; el diputado federal Emilio Ramón Ramírez Guzmán; el senador por Tabasco, José Sabino Herrera Dagdug; así como prestadores de servicios, entre otros.Boletín oficial