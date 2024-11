Programa “Brilla La Perla” Resultó un Fraude del Ayuntamiento de Tapachula

*Varias Colonias Carecen del Servicio del Alumbrado Público.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero del 2024.- Resultó un fraude el anunció que hizo el Ayuntamiento de Tapachula en junio del 2022, en donde informó que invertirían “125 millones de Pesos” para sustituir 15 mil luminarias en la zona urbana y la reinstalación de seis mil en el área rural baja y alta de Tapachula, ya que diferentes colonias de la geografía local no tienen alumbrado público.

Lo anterior se desprende de la denuncia que realizaron los habitantes de la colonia Valle Hermoso, en voz del señor Joel Morales Pérez, en donde aseguran que el 80% del alumbrado público no sirve, por lo que los habitantes de este lugar están a merced de la delincuencia, sobre todo en horas de la noche cuando regresan de sus labores.

En alguna ocasión los apoyaron con el cambio de algunas lámparas, dijeron, pero la gran mayoría falta que se cambie, porque de lo contrario la oscuridad favorece a los delincuentes.

El denunciante explicó que para salir al centro de la Ciudad, los habitantes de dicha colonia deben caminar hasta donde se encuentra el hospital Cofat, porque hasta ahí es donde ya pueden abordar alguna combi del servicio colectivo de transporte, o tal vez un taxi que de casualidad ande por esos rumbos.

El problema no es solo para las personas adultas, sino también para los niños y para los jóvenes, quienes tienen que salir rumbo a sus escuelas, pero lo hacen caminando y exponiéndose a muchos problemas.

Han solicitado la instalación de las demás lámparas, dijo, sin embargo en el Ayuntamiento Municipal ya no les hicieron caso, razón por la cual siguen en el mismo abandono.

En otro tema, el entrevistado mostró un documento donde Protección Civil Municipal extendió un dictamen, donde claramente recomienda que el puente San Antonio, que está en el trayecto para llegar a la colonia Valle Hermoso, ya no lo utilicen por el grave riesgo o peligro de derrumbe que encierra, al estar totalmente deteriorado de sus bases.

Por eso, y antes de que suceda alguna tragedia, los habitantes piden a las autoridades municipales que arreglen dicho puente antes de que se derrumbe, pues la gente no tiene por dónde cruzar y se ve en la necesidad de pasar sobre ese puente. EL ORBE/Nelson Bautista