Ciudadanos se Quejan por la Falta de Servicios en Unidad Administrativa

* Oficinas Están Tomadas por Trabajadores del Estado.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero de 2024.- Es preocupante lo que está sucediendo en la Unidad Administrativa, pues está bloqueada por los trabajadores de instituciones educativas en el Estado, mientras tanto la ciudadanía llega a ese edificio para realizar diversos trámites, y resulta que pierde su tiempo, ya que está cerrado.

De esa manera se manifestó el señor Gerardo Hermitaño Grajales, habitante de esta Ciudad, quien dijo que llegó a la Unidad con la idea de canjear su licencia de manejo de vehículo, pero no esperaba que estuviera cerrado, lo que hace que pierda demasiado tiempo cuando tiene otras cosas qué hacer.

Es lamentable, dijo, ya que el canje de licencia le urge porque de lo contrario, más adelante pudiera ser parado por Tránsito del Estado o por Vialidad Municipal, por portar un documento (licencia) que para entonces ya pudiera estar vencida, cuando no es culpa suya que no lo hayan podido atender en la Unidad Administrativa.

Dijo desconocer el motivo del paro o bloqueo en la Unidad Administrativa, sin embargo, consideró que las autoridades correspondientes ya le deben dar salida o solución a esa manifestación, porque de otra manera, la ciudadanía está siendo perjudicada al no tener acceso a ese inmueble para realizar sus diversos trámites.

Lo peor es que vienen personas de otros colonias fuera de la Ciudad y de otros municipios y se llevan está sorpresa de que se encuentra tomada la Unidad Administrativa, señaló.

Por eso hizo un llamado a las autoridades correspondientes que le den solución a este problema, porque según él, escuchó que puede ser hasta el día miércoles o jueves que dejen libre este edificio.

Agregó que a esta dependencia vienen todo tipo de personas a realizar diversos trámites, como acta, canje de licencia, otros a contraer matrimonio, está la Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otros pero ni una ni otra cosa puede avanzar por esta situación. EL ORBE/Nelson Bautista