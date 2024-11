Nueva Oleada de Migrantes Amenaza con Apoderarse de Espacios Públicos en Tapachula

* Exigen a las Autoridades Migratorias Atender la Problemática.

Tapachula, Chiapas; 4 de Febrero de 2024.- Una nueva oleada de migrantes que está ingresando sin problemas a territorio mexicano por esta frontera sur, procedente de Guatemala, se podría estar apoderando de los espacios públicos de Tapachula, incluyendo el Parque Central “Miguel Hidalgo”.

Sobre este asunto, el ciudadano tapachulteco Fernando de León, aseguró que no hace mucho el parque central estaba totalmente ocupado por los migrantes, pero varios grupos pudieron continuar su viaje a la frontera norte y se desalojó dicho espacio, y los ciudadanos volvieron a recuperar la confianza de llegar al parque, aprovechando que recientemente fue remodelado y modernizado.

Sin embargo, actualmente existe otra vez la amenaza de que la población extranjera se vuelta apoderar de los espacios públicos de la Ciudad, al estarse anunciando en algunos medios de comunicación que está llegando más población de diversas nacionalidades a Tapachula.

Las consecuencias ya se saben: “al posesionarse los migrantes nuevamente del centro de la ciudad, volverán los fétidos olores como resultado de que los extranjeros realizan sus necesidades fisiológicas en cualquier parte, incluso frente a los accesos de las tiendas comerciales”, denunció.

Así como los migrantes tratan de defenderse a través de los derechos humanos, dijo, la misma ciudadanía tapachulteca también puede hacer suya esa plataforma, ya que se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos mexicanos a tener un parque limpio, el cual fue remodelado para los tapachultecos, no para los migrantes.

Ante ese panorama, el denunciante exigió a las autoridades del Instituto Nacional de Migración asumir su responsabilidad, y atiendan la problemática que se torna en una crisis migratoria, ya que los extranjeros siempre se quejan de no ser atendidos por el INM, por lo que permanecen por meses en esta localidad. EL ORBE/Nelson Bautista