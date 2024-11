En Chiapas se va a Respetar la Voluntad del Pueblo: Eduardo Ramírez

* Se va a Impulsar a las Mujeres, Aseguró el Precandidato Único de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”.

El precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con tuxtlecas y tuxtlecos que confían en la Cuarta Transformación, a quienes les llevó un mensaje de unidad.

“Se va a respetar la voluntad en todos los pueblos de Chiapas, por una simple y sencilla razón, yo soy resultado de una encuesta, a mí no me puso nadie, a mí me puso el pueblo”, refirió.

Acompañado de sus hijas Yazmín y Renata Ramírez, el Senador con licencia dijo que Chiapas ha tenido grandes momentos en su historia, grandes momentos en los cuales se ha trabajado para dejar un legado, pero hoy coincidentemente tenemos al mejor presidente de la nación que ha existido en México, que es Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, Eduardo Ramírez recordó que la doctora Claudia Sheinbaum se ganó la posición en la que se encuentra con trabajo, porque tiene el respaldo de México, el respaldo popular, no por cuota de género, porque las mujeres pueden, tienen carácter, determinación, lealtad y liderazgo.



"Las mujeres en Chiapas las vamos a impulsar para que asuman los liderazgos, pero se van a ganar sus espacios con trabajo, no en la simulación, porque en la Cuarta Transformación la simulación es traición", afirmó.De igual forma, el precandidato único mencionó que está preparado para encabezar la esperanza de las chiapanecas y los chiapanecos, porque el Chiapas que queremos construir no es el resultado de una improvisación política.Cabe destacar que Eduardo Ramírez asistió a estos eventos en la capital chiapaneca a invitación de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, Jovani Salazar, Aquiles Espinosa y Felipe Granda.En este recorrido también acompañaron al precandidato único, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el líder moral del PT, Amadeo Espinoza Ramos; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; y el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán.