Transportistas Desconocen Acuerdo con Segob y Advierten que sí Habrá Paro Nacional

Choferes y empresarios adheridos a la AMOTAC en esta región Soconusco, protestaron en la Carretera Costera, a la altura del ejido Viva México, donde exigieron seguridad a las autoridades federales.

* LÍDERES DE LA ANTAC AFIRMARON QUE HOY REALIZARÁN MOVILIZACIONES EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS, CON EL FIN DE EXIGIR AL GOBIERNO FEDERAL SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS.

Los líderes de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez, y David Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos, desconocieron el acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para frenar el bloqueo en carreteras programado para el lunes 5 de febrero.

Por su parte, la Asociación de Conductores Federales Unidos explicó que mañana sí se realizarán movilizaciones en carreteras por parte de los transportistas, sin embargo, indicó que éstas serán pacíficas.

No obstante, en entrevista con Roberto López y Alma Paola Wong en MILENIO Televisión, David Estévez, líder la ANTAC, señaló que “dos organizaciones fueron a una reunión con la Secretaría de Gobernación, pero en ningún momento se dijo que no se iba a haber una manifestación el día de mañana, quiero pensar que, con todo respeto lo digo refiriéndome al gobierno de la república, hay mucho nerviosismo y mucha incertidumbre pero en nuestra manifestación el día de mañana, va a las primeras horas del día y nosotros tenemos nuestra movilización a nivel nacional”

Sostuvo además que la Secretaría de Gobernación “aprovechó para hacer algunos comunicados, obviamente lo entendemos a la perfección que es para confundir a la ciudadanía, porque no solamente los transportistas, sino también muchas sociedades, de muchos sectores de la ciudad civil, también lo van a hacer entonces es totalmente falso”

Insistió en que el movimiento de los transportistas es pacífico y ofreció una disculpa a los usuarios de las arterias en todo el país “porque obviamente va a haber tapones, va a haber bloqueos, entonces pero todo es de una manera pacífica”.

Reconoció que es posible que “haya personas que desvirtúen esto, no vamos a tapar completamente, dependiendo también los acuerdos que haya con las autoridades, si nos van a dar la oportunidad de que lleguemos a un acuerdo para que ya se erradique la inseguridad, todo lo que padecemos en la corrupción claramente que se vive desde hace más de cinco años, vamos a hacer el movimiento, vamos a buscar la manera de que todo sea muy bien, apegado a derecho, apegado a la constitución”

Por ello pidió a los usuarios de las carreteras y a la ciudanía “que no nos juzguen, nosotros queremos trabajar, queremos tener la certidumbre para trabajar como se tiene que hacer pero desgraciadamente tenemos problemas graves en México”.

Finalmente, insistió, “va a haber bloqueos, sí va a haber bloqueos o va a haber marchas en todo el país, desde el estado de Chiapas hasta las fronteras de Baja California Sur como el norte del país, Chihuahua, para el lado norte también, desde Matamoros, Reynosa, toda esa parte de ahí va a haber bloqueos.” Milenio