Alerta de Viaje de EEUU Afecta al Sector Turístico en la Región

*Canceladas el 30% de Reservaciones Programadas.

Tapachula, Chiapas; 6 de Febrero del 2024.- El Sector Turístico de Chiapas vive una situación económica muy difícil, más después de que recientemente el Gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta de viaje para que sus ciudadanos no visiten algunos destinos de la entidad, debido a la inseguridad y violencia.

En entrevista, el Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Chiapas, Zona Soconusco, Manrique Legorreta, explicó que en este momento es temporada baja, sin embargo ya tienen un reporte de haberse cancelado el “30% de todas las reservaciones turísticas”, hablando de avión, autobuses y hoteles en el Estado.

“Desafortunadamente acaba de salir una alerta del Departamento de Estados Unidos para todos sus turistas, para que no vengan a Chiapas, eso es verdaderamente vergonzoso y alarmante, de hecho está pasando, no de ahorita, sino desde hace rato, están cerrando, no hay turismo en el norte del Estado por la inseguridad que hay”, denunció.

El también empresario apuntó que la afectación en términos económicos para los prestadores de servicios turísticos es “enorme”, así como en la región de la Costa de Chiapas y los Altos.

Consideró que esta situación de “alerta de viaje de EU” podría continuar hasta que termine el presente sexenio, y posiblemente hasta que entre el próximo gobierno. EL ORBE/JC