Urge Construcción del Libramiento Norte en Tapachula: Ingeniero

* El Crecimiento de la Ciudad ha Complicado la Vialidad en esa Zona.

Tapachula, Chiapas; 8 de Febrero del 2024.- En Tapachula es urgente la construcción del Libramiento Norte, ya que en esa zona de la Ciudad también hay un elevado tránsito de vehículos, dio a conocer en entrevista el Ingeniero Civil Abraham Ruiz Matías.

Manifestó que la segunda ciudad más importante de la entidad ha tenido un crecimiento exponencial en su zona urbana con el paso de los años.

Por otra parte, reconoció la acertada decisión de las autoridades estatales de continuar con las obras de ampliación del Libramiento Sur de la Ciudad, en el tramo de Viva México al puente elevado de la 4ª Sur Prolongación de la localidad.

De igual forma, Ruiz Matías consideró que esta obra del Libramiento Sur debería de continuar y prolongarse hasta el entronque de la carretera Tapachula-Talismán, ya que también en esta parte hay un flujo importante de vehículos y por tanto, se deben considerar los cuatro carriles.

Cuestionado sobre los avances de la obra en mención, el Ingeniero manifestó que en la ampliación de dicha vía de comunicación es importante seguir considerando la construcción de drenaje y alcantarillado, con los suficientes claros para no obstaculizar el paso del agua, ya sea por lluvias o por el desbordamiento de arroyos en la zona.

El también especialista en construcción de obras, opinó que se debe tomar en cuenta el crecimiento de la Ciudad, y con ello, la aparición de más fraccionamientos, provocando que con la construcción de más calles alternas al Libramiento, el agua de las lluvias ya no alcanza a filtrarse y esos caudales generen deterioro de las carpetas asfálticas y en el cuerpo del terraplén en las carreteras.

La vida de los caminos o de las carreteras depende de la manera más hidráulica en que se construya el cuerpo del terraplén, su base la sub-base, explicó, pero sobre todo, que las obras de drenaje no afecten las terracerías. Y en este sentido, todo indica que las obras se están realizando en el Libramiento Sur.

Urge que esa obra se concluya lo antes posible, pues es necesario darle mayor solvencia y vialidad al Libramiento, señaló, más ahora que ya hay muchos fraccionamientos en el sur de la Ciudad, provocando un tránsito conflictivo en esa zona. EL ORBE/Nelson Bautista