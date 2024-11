Calores Extremos Benefician al Cultivo del Rambután y Mangostán

* Microclimas se han Presentado en la Costa.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- Mientras las lluvias atípicas dañan algunos cultivos como el mango y otros árboles frutales, también los calores extremos están ayudando a la floración en otros cultivos como rambután y mangostán en algunos municipios de la Costa de Chiapas, en donde se están presentando microclimas.

En entrevista para rotativo EL ORBE, el ingeniero agrónomo Cristian Herrera, manifestó que en la actualidad los campesinos y los productores de frutas, así como de granos se enfrentan a los retos de los cambios bruscos de temperatura, debido al cambio climático.

Y es que en la actualidad se han generado microclimas en la zona Costa, un ejemplo dijo, es lo que sucedió antier, pues en Tapachula se registró una lluvia atípica muy fuerte, mientras que en otros municipios cercanos no cayó ni una gota.

Esas lluvias repentinas dañan a diversos cultivos frutales, como el mango, solo poner un ejemplo, dijo.

Mientras que los calores extremos y la ausencia de lluvia beneficia a otros como el rambután y mangostán en esta misma zona, en donde afortunadamente no ha llovido.

Es decir, en una misma región se están presentando microclimas, lo cual representa un reto para los productores en las zonas agrícolas de esta misma región, quienes en su gran mayoría no cuentan con sistemas de riego, así como tampoco tienen el capital económico que les permita invertir en los productos necesarios, como foliares y abonos para lograr un rendimiento en su producción.

En ese sentido, dijo es necesario que los agricultores tengan una mayor capacitación sobre el tema, además de nuevas líneas de crédito, para que sigan produciendo, ya que de lo contrario la fábrica de alimentos estará en riesgo en un futuro no muy lejano en nuestra región. EL ORBE/Ernesto López Quinteros