Defraudan a Compradores de Lotes en Fraccionamiento “El Jardín”

* Hace 25 Años No Cuentan con Servicios Básicos.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero del 2024.- Vecinos del fraccionamiento “El Jardín”, ubicado en el Libramiento Sur de esta Ciudad de Tapachula, denunciaron que entablarán una demanda legal para exigir el cumplimiento del contrato de compraventa que contempla la dotación de los servicios de agua, energía eléctrica y drenaje, compromiso incumplido por más de 25 años, de parte de una inmobiliaria.

Lo anterior se desprende de la denuncia pública que realizaron los representantes de dicha colonia encabezados por el Profesor Carlos Gálvez Ramos, quien acusó de presunto fraude al Grupo Inmobiliario y Constructor de la Costa S.A. de C.V.

Explicó que cuentan con el contrato de compraventa en la inmobiliaria que se formó el 12 de octubre de 1995, se constituyó a nombre del señor Jorge Pérez Trujillo, quien desafortunadamente ya pasó a mejor vida, y ahora quedan como representantes cinco de sus hijos, quienes, supuestamente, se quieren declarar en quiebra para evadir su responsabilidad.

A pesar de que se les han hecho propuestas de solución para buscarle una salida a la problemática, simplemente le siguen dando largas al asunto, sostuvo.

Los inconformes argumentan que según el artículo sexto del contrato en mención, dice que los lotes se dieron y están dentro del derecho de los propietarios, con respecto a los servicios básicos, la luz, el agua y el drenaje, sin embargo no se ha iniciado nada, no cuentan con dichos servicios, ya que la inmobiliaria presuntamente no planeó, ni pagó las obras.

Por su parte, Norma Diana Orella, propietaria de un lote en dicha colonia, manifestó que son familias de escasos recursos que con mucha ilusión y esfuerzo compraron un espacio para vivir, por eso exigen a los representantes de dicho fraccionamiento hacerse responsables de toda esta problemática, ya que necesitan esos servicios básicos.

“Estamos aquí reunidos precisamente para hacer un llamado al Grupo Inmobiliario y Constructor de la Costa, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en 17 calle poniente número 16 de esta ciudad, representada en su momento por el señor Jorge Pérez Trujillo, quien ya está en la presencia de Dios, pero ha delegado a sus hijos, una de ellas Marisela Pérez Hernández, para que nos dé solución a esta problemática”, concluyó. EL ORBE/JC